Berlins neues Eisbärenmädchen hat den Namen Hertha bekommen. Der Fußball-Bundesligist Hertha BSC habe die Patenschaft für den Eisbärennachwuchs übernommen. Das teilte Tierparkdirektor Andreas Knieriem mit.



Hertha BSC hatte sich mit einem Video als Pate für das am 1. Dezember geborene Jungtier beworben. Der Club hatte dazu einen Clip veröffentlicht, der an den Beginn des Films "König der Löwen" erinnert. "Hertha ist ein schöner Name! Nicht wahr, Tierpark Berlin?!", hieß es darin.