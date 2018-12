Eisbärin Tonja mit ihrem Jungtier.

Quelle: ---/Tierpark Berlin/dpa

Bei den Eisbären in Berlin gibt es wieder Nachwuchs. Eisbärin Tonja hat am Samstag ein meerschweinchengroßes Jungtier zur Welt gebracht. Das teilte der Tierpark in Berlin-Friedrichsfelde mit. Fotos einer Überwachungskamera zeigten, wie der Nachwuchs auf dem Bauch der Mutter liegt.



Zweimal hatte die Eisbärenmutter Tonja schon Pech. Ihr erstes Junges "Fritz" starb 2017 mit vier Monaten an einer Leberentzündung. Ein weibliches Jungtier verendete Anfang 2018 nach einer Lungenentzündung.