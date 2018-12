Den Seehunden im Wattenmeer geht es derzeit gut.

Der Seehund-Nachwuchs im Wattenmeer hat in diesem Jahr Rekordwerte erreicht. An der Nordseeküste von Deutschland, Dänemark und den Niederlanden wurden mit 9.200 Welpen so viele Jungtiere gezählt wie noch nie seit Beginn der Zählungen 1974. 2016 waren es 7.566 Welpen gewesen.



Die Gesamtbestände stagnierten jedoch, teilte das Gemeinsame Wattenmeersekretariat der drei Länder mit. Die natürliche Tragfähigkeit des Systems könne erreicht sein, sagte ein Sprecher der Expertengruppe.