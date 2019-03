Hört sich alles schön an, aber wer kann es tatsächlich umsetzen? Deutschlands oberster Narr Klaus-Ludwig Fess über das Ehrenamtsstärkungsgesetz

Brauchtum und Kulturgut - die schwäbisch-alemannische Fastnacht ist beispielsweise immaterielles Kulturerbe der Unesco - könnten so schnell zumindest in eine Schieflage geraten oder sogar vor dem Aus stehen. Für Klaus-Ludwig Fess eine Gemengelage mit zahlreichen Aspekten - vom Ehrenamtsstärkungsgesetz ("Hört sich alles schön an, aber wer kann es tatsächlich umsetzen?") bis zu maroden Veranstaltungshallen, "die reihenweise geschlossen werden". Da sei es in naher Zukunft auch an den Narren, zwischen den Sessionen auf die Straßen zu gehen, um auf solche Probleme lautstark aufmerksam zu machen.