Die verbliebenen Schwestern müssen in ein anderes Kloster ziehen.

Wegen Nachwuchsproblemen muss in der Schweiz das Kloster St. Scholastika in Tübach am Bodensee nach 402 Jahren schließen. Die sechs verbliebenen Schwestern hätten nicht die Kraft, die Anlage weiter zu führen, teilte das Bistum St. Gallen mit. Die Kapuzinerinnen ziehen in das Kloster Maria vom Guten Rat in Notkersegg, etwa zwölf Kilometer weiter südlich.



Zuletzt war 1989 eine neue Schwester in das Kloster aufgenommen worden, die jüngste Bewohnerin ist heute 75 Jahre alt.