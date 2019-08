Klempner werden am häufigsten gesucht. Archivbild

Quelle: Ole Spata/dpa

Klempner, Sanitärinstallateure, Heizungs- und Klimatechniker sind die begehrtesten Berufe - zumindest aus Arbeitgebersicht. In keiner anderen Branche dauert es so lange, freie Stellen zu besetzen, wie aus einer neuen Analyse der Bundesagentur für Arbeit zu Fachkräfteengpässen hervorgeht.



Demnach sind fast zwei Drittel aller freien Stellen in diesen Gewerken länger als drei Monate unbesetzt. An zweiter Stelle folgt die Altenpflege mit 199 Tagen Vakanzzeit vor Bodenlegern mit 185 Tagen.