Gurkenkönigin und Gurkenkönig aus früheren Zeiten. Archivbild Quelle: Oliver Mehlis/dpa-Zentralbild/dpa

Mit königlicher Anmut die Spreewälder Gurke auf Festen repräsentieren - darauf hat zurzeit wohl niemand so richtig Lust. Am Wochenende konnte auf dem diesjährigen Gurkentag im Spreewald kein neues Gurkenkönigspaar gekrönt werden, teilte der Spreewaldverein mit.



In Brandenburg gibt es offenbar auch andernorts Probleme bei der Suche nach ehrenamtlichen gekrönten Häuptern. In der Kleinstadt Guben fehlen Bewerber auf das Amt der Apfelmajestät. Deshalb wurde schon die Bewerbungsfrist verlängert.