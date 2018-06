Rafael Nadal Quelle: imago

Rafael Nadal hat zum elften Mal die French Open in Paris gewonnen. Der spanische Rekordsieger bezwang im Finale den Österreicher Dominic Thiem (Nr.7) nach 2:42 Stunden 6:4, 6:3, 6:2. Es ist Nadals 17.Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier, zudem verteidigte er durch die Wiederholung seines Erfolgs die Führung in der Weltrangliste.



Der 32-Jährige verbesserte damit auch seine Bilanz in Roland Garros. Er steht nun bei 86:2 Siegen. Elf Titel bei demselben Grand-Slam-Event hat außer Nadal nur Margaret Court (AUS) geschafft, die zwischen 1960 und 1973 elfmal bei den Australian Open triumphierte.