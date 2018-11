Mindestens ein Mann wurde durch eine Nadel in Erdbeeren verletzt. Quelle: Silas Stein/dpa

Weil sie Nähnadeln in Erdbeeren versteckt haben soll, hat die australische Polizei eine 50 Jahre alte Frau festgenommen. Die Frau sei nach monatelangen Ermittlungen durch Behörden und Geheimdienste festgenommen worden. Das teilte die Polizei in Queensland mit.



Kunden hatten im September in sechs der acht Bundesstaaten von Australien Nähnadeln in Erdbeeren gefunden. Das australische Parlament verschärfte die Strafen für sogenannte "Essens-Terroristen" von 10 auf 15 Jahre Haft.