Koalition verschiebt Einigung über Grundrente.

Quelle: DPA

Die Große Koalition sucht weiter nach einer Lösung in ihrem Streit um die Einführung einer Grundrente. Dazu kommen Spitzenpolitiker von Union und SPD heute in Berlin erneut in einer Arbeitsgruppe zusammen.



Beide Seiten ringen seit Monaten darum, wie der im Koalitionsvertrag versprochene Aufschlag auf Minirenten umgesetzt werden soll. Während die SPD vielen Betroffenen die Grundrente gewähren will, pocht die Union darauf, den Aufschlag strenger von einer Bedürftigkeitsprüfung abhängig zu machen.