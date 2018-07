Meghan Markle und Prinz Harry werden im nächsten Jahr heiraten. Quelle: Danny Lawson/PA Wire/dpa

Der britische Prinz Harry und die US-Schauspielerin Meghan Markle haben sich verlobt. Das teilte das Königshaus in London mit. Die Hochzeit soll im kommenden Frühjahr stattfinden. Harry habe Queen Elizabeth II. und enge Familienmitglieder in Kenntnis gesetzt.



Vor etwa einem Jahr hatte das Königshaus die Beziehung von Prinz Harry und Markle offiziell bekanntgegeben. Im vergangenen September zeigten sich die beiden erstmals turtelnd in der Öffentlichkeit und befeuerten die Gerüchteküche.