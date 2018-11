Autos stehen in Freiburg im Stau. (Archivbild)

Quelle: Patrick Seeger/dpa

Mit einer Klage gegen das Land Baden-Württemberg will die Deutsche Umwelthilfe (DUH) nun auch Diesel-Fahrverbote in Freiburg erreichen. Ziel sei die Einhaltung des Grenzwerts von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft, der regelmäßig überschritten werde, teilte die Organisation mit.



Daher sollten die Behörden gerichtlich gezwungen werden, Diesel-Fahrverbote in den Luftreinhalteplan aufzunehmen. Die Deutsche Umwelthilfe geht in etlichen Städten gegen die Luftreinhaltepläne vor.