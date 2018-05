Angela Merkel (CDU) will die ganze Legislaturperiode regieren. Quelle: Paul Zinken/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel will bei einem Ja der SPD-Mitglieder zu einer Großen Koalition bis 2021 und damit die ganze Legislaturperiode regieren.



"Die vier Jahre sind jetzt das, was ich versprochen habe. Und ich gehöre zu den Menschen, die Versprochenes auch einhalten", sagte die CDU-Chefin in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Für Merkel gelte das auch für den Parteivorsitz. Für den Fall, dass die SPD-Mitglieder mit Nein stimmen, wolle sie auch bei einer möglichen Neuwahl erneut antreten.