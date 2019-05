US-Finanzminister Mnuchin trifft sich mit China. Archivbild

Quelle: Jonathan Hayward/The Canadian Press/AP/dpa

In den Handelsgesprächen zwischen den USA und China haben beide Seiten eine neue Verhandlungsrunde angesetzt. US-Finanzminister Steven Mnuchin und der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer wollen ab dem 30. April in Peking über eine mögliche Handelsvereinbarung beider Länder beraten, wie das Weiße Haus mitteilte.



Ab dem 8. Mai sollen die Gespräche dann in Washington weitergehen. Dazu werde eine Delegation unter Leitung von Chinas Vizeministerpräsident Liu He in Washington erwartet.