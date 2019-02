Theresa May, Premierministerin von Großbritannien.

Quelle: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Im Brexit-Streit suchen Großbritannien und die Europäische Union heute erneut nach einem Ausweg aus der völlig verfahrenen Lage. Premierministerin Theresa May will in Brüssel Zugeständnisse erreichen, um den Austrittsvertrag im britischen Unterhaus doch noch ratifiziert zu bekommen und den angekündigten EU-Austritt ohne Chaos zu vollziehen.



Die EU lehnt allerdings jede Änderung des Vertrags ab. Ein Ausweg ist noch nicht erkennbar. Großbritannien will am 29. März aus der EU austreten.