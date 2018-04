Königin Elizabeth II. und Prinz Charles in Windsor. Quelle: Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Der britische Thronfolger Prinz Charles soll seine Mutter, Königin Elizabeth II., als Oberhaupt des Commonwealth beerben. Das haben die 53 Regierungschefs des Staatenbunds in Windsor beschlossen, wie die britische Premierministerin Theresa May mitteilte. Die Queen wird an diesem Samstag 92 Jahre alt.



Die Regentin hatte sich für die Entscheidung zugunsten ihres Sohnes (69) ausgesprochen. Die Regierungschefs der Commonwealth-Staaten kommen alle zwei Jahre zu einem Gipfeltreffen zusammen.