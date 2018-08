Badewetter in Berlin. Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

An diesem Dienstag werden in Deutschland erneut Temperaturen von bis zu 39 Grad erwartet. Sollte es sogar noch heißer werden, könnte es einen Rekord geben: Den bisher höchsten gemessenen Wert - 40,3 Grad - gab es am 5. Juli 2015 sowie am 7. August 2015 jeweils im bayerischen Kitzingen.



Allerdings sind laut Deutschem Wetterdienst im Süden auch erste Schauer möglich, vor allem im Bergland. Am Donnerstag könnten Gewitter mit Starkregen vielerorts Abkühlung bringen.