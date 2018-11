Kirche St. Elisabeth in Stuttgart.

Quelle: Marijan Murat/dpa

Der nächste Katholikentag im Jahr 2022 findet in Stuttgart statt. Das Zentralkomitee der Katholiken (ZdK) habe die Einladung in die Diözese Rottenburg-Stuttgart angenommen, hieß es in einer Mitteilung.



Nach dem Katholikentag in Münster 2018 müssen die Gläubigen lange auf das nächste Laientreffen warten. Normalerweise sind Katholikentage alle zwei Jahre. Diesmal ist es anders: 2019 steht ein Evangelischer Kirchentag in Dortmund an, 2021 dann ein Ökumenischer Kirchentag in Frankfurt.