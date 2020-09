Das Wetter im Oktober bleibt vorher kalt. Archivbild

Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Sonniges Oktoberwetter setzt sich auch in den kommenden Tagen nicht durch. Es kann zwar lokal auch längere sonnige Abschnitte geben, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Doch andernorts kann es wiederum stark regnen. In den Nächten wird es regional knackig kalt.



Am Sonntag wird es vor allem im Westen und Südwesten wolkig und regnerisch. In den übrigen Landesteilen gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken, wobei der Osten die größten Chancen auf längeren Sonnenschein hat. Die Höchstwerte liegen bei 9 bis 15 Grad.