Wie verlassene Festzelte ragen die drei Gewächshäuser mit der Aufschrift "Stadtfarm" zwischen den Bäumen hervor. Durch die staubigen Fenster der in die Jahre gekommenen Fassaden sieht man nicht, dass hier, mitten im Berliner Stadtteil Lichtenberg, auf 3.000 Quadratmetern ein neuartiges Modell für die Landwirtschaft erprobt wird. Das Prinzip ist schnell erklärt: 16.000 Zuchtfische in acht Wasserbecken produzieren Ausscheidungen, die von Bakterien in Nährstoffe umgewandelt und für den Gemüseanbau verwendet werden.