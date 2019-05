Der über die Ufer getretene St. John River.

Quelle: Stephen Macgillivray/The Canadian Press/AP/dpa

Im Osten Kanadas bereiten sich die Menschen auf eine Jahrhundert-Flut vor. Neuer Niederschlag und die andauernde Schneeschmelze könnten bewirken, dass am Montag die Höchststände der letzten großen Überschwemmung im Jahr 2017 übertroffen werden.



In den Provinzen Ontario, Quebec, Manitoba und New Brunswick stehen schon jetzt mehrere Tausend Häuser unter Wasser. Besonders betroffen sind die kanadische Hauptstadt Ottawa und die Millionenmetropole Montreal. Beide Städte riefen den Notstand aus.