Güterzug mit Gas beladen auf Brücke über A40 entgleist.

Quelle: Christoph Reichwein (crei)/dpa

Ein mit Gas beladener Güterzug ist in der Nähe der A40 im Rheinland entgleist. Es bestand aber keine Explosionsgefahr, wie sich herausstellte: Keiner der Kesselwaggons sei leckgeschlagen, teilten Polizei und Feuerwehr mit, die an der Unglücksstelle in Moers Messungen vorgenommen hatten.



Die Autobahn wurde daraufhin wieder freigegeben. Die zehn Kesselwaggons waren mit brennbarem Flüssiggas beladen. Möglicherweise müsse die A40 für die Bergung des Zugs erneut gesperrt werden, hieß es.