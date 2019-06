Zwei Selbstmordanschläge erschüttern Tunis.

Quelle: Khaled Nasraoui/dpa

In Tunis, der Hauptstadt von Tunesien hat es zwei Selbstmordanschläge gegeben. Zunächst sprengte sich ein Attentäter in der Nähe der französischen Botschaft im Zentrum der Stadt in die Luft. Dabei wurden mindestens drei Menschen verletzt.



Kurz später sprengte sich ein zweiter Selbstmordattentäter nahe einer Polizeistation in die Luft. Nach Angaben des tunesischen Innenministeriums wurden dabei vier Polizisten verletzt. Die Hintergründe sind noch unklar.