Ein Ölfeld in Saudi-Arabien. Quelle: epa Ali Haider/EPA/dpa

Die Ölpreise haben sich am Freitag in der Nähe der am Vortag erreichten mehrjährigen Höchststände gehalten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 79,53 US-Dollar.



Rohstoffanalysten sehen gleich mehrere Preistreiber am Ölmarkt. Dazu gehören neue US-Sanktionen gegen Iran, die stark gefallene Rohölförderung in dem Krisenstaat Venezuela sowie die anhaltende Angebotsverknappung durch das Ölkartell OPEC und andere große Produzenten wie Russland.