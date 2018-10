In Kerpen-Manheim besetzten Aktivisten mehrere Häuser. Quelle: Henning Kaiser/dpa

Die Polizei geht weiter konsequent gegen Braunkohlegegner in Rheinischen Revier vor. Nach der Räumung eines Protestcamps in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag begannen die Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen damit, Aktivisten aus besetzten Häusern im Kerpener Stadtteil Manheim zu holen.



Der Energiekonzern RWE als Eigentümer der besetzten Gebäude habe in der vergangenen Woche Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs bei der Aachener Polizei gestellt. Manheim soll dem Tagebau weichen.