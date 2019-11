Ein Wildschwein steht in einem Wald. Archivbild

Quelle: Lino Mirgeler/dpa

In Polen gibt es 18 neue nachgewiesene Fälle von Afrikanischer Schweinepest (ASP) - alle in der Nähe der Grenze zu Deutschland. Bisher waren dort nur zwei Fälle bekannt gewesen. Der Erreger sei bei toten Wildschweinen in der Wojwodschaft Lebus nachgewiesen worden. Die Kadaver wurden laut polnischem Veterinärdienst am Wochenende gefunden.



Die EU-Kommission will sich nun einen Überblick verschaffen. Ein Wissenschaftler des Friedrich-Loeffler-Instituts reise dafür nach Westpolen, berichtete das Bundesforschungsinstitut.