Bei den Pyramiden von Gizeh hat es einen Explosion gegeben. (Archivbild)

Quelle: Gehad Hamdy/dpa

Bei einer Bombenexplosion in der Nähe der Pyramiden von Gizeh in Ägypten sind nach offiziellen Angaben zwei Menschen getötet worden. Zehn weitere Touristen und zwei Ägypter seien durch einen selbstgebauten Sprengsatz verletzt worden, teilte das Innenministerium mit.



Demnach sei die Bombe an einer viel befahrenen Straße unweit der bei Touristen beliebten Pyramiden explodiert. Der Mitteilung des Innenministeriums zufolge soll es sich bei den betroffenen Touristen um Vietnamesen handeln.