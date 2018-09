Andrea Nahles fordert einen Koalitionsgipfel zum Asylstreit. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles fordert von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wegen des Asylkonflikts in der Union die Einberufung eines Koalitionsgipfels. "Das hat dem Ansehen der Politik in Deutschland geschadet und vor allem auch dem Ansehen Deutschlands in Europa", sagte Nahles.



Sie rufe den Koalitionsausschuss noch vor dem für den 28./29. Juni geplanten EU-Gipfel an. Nahles betonte, eine Kompromisslösung des Unionsstreits oder ein Durchsetzen Seehofers könne von der SPD blockiert werden.