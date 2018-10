Viel tun die Koalitionspartner allerdings immer noch nicht, um ein besseres Bild abzugeben. Zu der Nahles-Attackte kommt heute der Streit über die EU-Vereinbarung zur CO2-Reduzierung bei Autos um 35 Prozent. Weil SPD-Umweltministerin Svenja Schultze bei ihren Kollegen in Luxemburg die vorher abgemachten 30 Prozent nicht erzielen konnte, ist die CSU sauer. Schultze habe "halbherzig" verhandelt, sagt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Schulze kontert: "Ich bin kein Buddy der Autobosse", was wiederum auf Scheuer zielt.



Für diejenigen, die in Bayern und Hessen gerade in den Fußgängerzonen stehen und Wahlkampf machen müssen, helfen diese ganzen Diskussionen wenig. Die Berliner Politik, sagt Hessens SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel, spiele in jedem Wahlkampf eine Rolle. "Das kann man gar nicht voneinander trennen." Die meisten Menschen aber, sagt er, wüssten, dass sie Ende Oktober den Landtag in Wiesbaden wählen. Und nicht den neuen Bundestag.