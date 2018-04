Simone Lange stellt sich als Kandidatin für den SPD-Vorsitz vor. Quelle: Peter Steffen/dpa

Mit Forderungen nach Hartz IV-Reformen hat Simone Lange in Hannover für sich geworben. Lange ist die Gegenkandidatin von Andrea Nahles für den SPD-Vorsitz. Die Oberbürgermeisterin von Flensburg sprach sich für eine stärkere Ausrichtung auf soziale Belange aus, um die SPD unverwechselbar zu machen.



Die Parteiarbeit solle nach ihrer Wahl durch Reformen an der Basis sozialer, demokratischer und glaubwürdiger werden. "Ich möchte mit der Partei ein neues Grundsatzprogramm schreiben", so Lange.