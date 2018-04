Außerordentlicher Bundesparteitag der SPD Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Gegenkandidatin von Andrea Nahles für das Amt der SPD-Vorsitzenden, Simone Lange, fordert einen unbelasteten Neuanfang. Die SPD habe in den letzten Jahren so viele Wahlen verloren, "weil sie ihre Arbeit immer über die Große Koalition definiert hat", sagte die Flensburger Oberbürgermeisterin vor dem Sonderparteitag in Wiesbaden.



Als erstes Projekt wolle sie im Falle einer Wahl zur Parteivorsitzenden eine "180-Grad-Kehrtwende" bei den Reformen der Agenda 2010 und Hartz IV einleiten.