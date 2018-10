Nach dem historisch schlechten SPD-Ergebnis von 20,5 Prozent bei der Bundestagswahl im September hatte Schulz eine Große Koalition ausgeschlossen und gesagt, er werde nicht in ein Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eintreten. Schulz' Rückzug von der Parteispitze kann daher auch als Zugeständnis an die Gegner einer neuen Großen Koalition in der eigenen Partei gewertet werden, die ihm doppelten Wortbruch vorwerfen.