Die SPD-Chefin verwies auf Weichenstellungen in der Renten- und Gesundheitspolitik wie auch im Teilzeitrecht, die von der SPD in der Bundesregierung durchgesetzt worden seien. Die SPD sei die Partei, die sich am stärksten für bezahlbaren Wohnraum einsetze, ebenso für stabile, sicherere Renten. "Wr machen Politik für die Vielen und nicht für die Wenigen." Zugleich räumte Nahles ein, dass man mitunter mit eigenen Themen nicht durchdringe. "Liebe Leute, es spricht nur keine Sau darüber", sagte Nahles. "Ich möchte, dass die SPD wieder die interessanteste Partei Deutschlands wird, wenn es um die Zukunftsdebatten geht." Auch bei der mit der Agenda 2010 eingeführten Hartz-IV-Grundsicherung gebe es "Renovierungsbedarf", räumte Nahles ein. Sie wolle aber keine Vergangenheitsdebatte. "Guckt nicht nach hinten, guckt nach vorne", rief sie ihre Partei auf.