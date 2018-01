Nahles signalisierte, dass der Kandidat der AfD für das Amt eines der Bundestagsvizepräsidenten Albrecht Glaser nicht mit Stimmen aus der SPD rechnen könne. Glaser habe es trotz eines Briefes der SPD vor zwei Wochen versäumt, seine Äußerungen, in denen er die Religionsfreiheit für Muslime in Abrede gestellt hatte, zu korrigieren. Wenn Glaser stattdessen am Montagnachmittag ein Gesprächsangebot gemacht habe, so seien das nichts anderes als "Mätzchen".