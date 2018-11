In der Debatte über die Zukunft des Sozialstaats hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) seine Partei aufgefordert, "einen klaren Blick auf die arbeitenden Menschen und ihren Alltag" zu richten. Eine Reform des Sozialstaates müsse mit "Blick auf die Lebenswirklichkeit" geschehen, sagte der SPD-Politiker dem "Spiegel". Eine neue Grundsicherung müsse unbürokratischer und bei Vermögensanrechnungen großzügiger werden.



"Für mich bemisst sich die Qualität der Grundsicherung aber nicht nur an der Frage, wie hoch die finanzielle Unterstützung ist, sondern an der Fähigkeit, Menschen aus der Not zu holen und in Arbeit zu bringen", fügte Heil hinzu. Einem bedingungslosen Grundeinkommen erteilte er eine klare Absage: "Wir dürfen nicht zulassen, dass unser Land ein gebrochenes Verhältnis zu ordentlicher Erwerbsarbeit bekommt."