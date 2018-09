In der SPD gibt es erheblichen Unmut, dass Maaßen zwar wie von den Sozialdemokraten gefordert an der Spitze des Verfassungsschutzes abgelöst, dafür aber von Innenminister Horst Seehofer (CSU) zum Staatssekretär befördert wird. Für zusätzlichen Ärger sorgte am Mittwoch die Ankündigung Seehofers, dafür Staatssekretär Gunther Adler, einen SPD-Mann, in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Der 55-Jährige war bisher für den wichtigen Bereich Wohnen und Bauen zuständig und gilt als ausgewiesener Experte.



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kündigte am Mittwochabend in Salzburg an, dass Adler nun eine neue Aufgabe bekommen soll. Vor Beginn des informellen EU-Gipfels machte sie deutlich, dass sie die Arbeit Adlers sehr schätze. Alle Seiten hätten sich darauf verständigt hätten, dass dieser "sehr schnell" eine "angemessene Position" bekommen solle. Zugleich verteidigte Merkel die Ablösung Maaßens als Behördenchef. Es sei notwendig, "dass alle die Koalition tragenden Parteien auch Vertrauen haben in die Arbeit des Präsidenten des Verfassungsschutzes. Dieses Vertrauen ist in Teilen der Koalition nicht gegeben gewesen."