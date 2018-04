Nahles warnt die Union vor «roten Linien» in der Europapolitik. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

In der Debatte um EU-Reformen ermahnt Andrea Nahles die CDU/CSU zur Vertragstreue. Sie habe "kein Verständnis" dafür, "dass in der Union so viele rote Linien definiert werden, dass die Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion niemals erreicht werden kann". Das sagte die SPD-Fraktionschefin der "Rheinischen Post".



"Das ist entweder nicht zu Ende gedacht oder eine Kampfansage". Nahles erinnerte daran, dass der Koalitionsvertrag mit "Ein neuer Aufbruch für Europa" überschrieben sei.