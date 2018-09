Seit Dienstag war der Druck aus den eigenen Reihen auf Nahles stetig gestiegen. Und zwar aus vielen Kreisen der Partei. Öffentlichkeitswirksam meldete sich Bayerns SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen mit einem offenen Brief an die „Liebe Andrea“ und forderte, im die SPD-Minister sollten im Kabinett gegen die Beförderung Maaßens zum Staatssekretär zu stimmen. Protest gab es aber noch mehr. Zum Beispiel aus dem einflussreichen Landesverband Nordrhein-Westfalen.



Die Koalitionsspitzen hatten sich am Dienstag darauf verständigt, dass Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen als Bundesverfassungsschutzpräsident abgesetzt wird. Die SPD hatte darauf bestanden, da sie ihn nach seinen Äußerungen zu Chemnitz für nicht mehr tragbar hielt. Maaßen hatte Hetzjagden auf ausländische Bürger in Chemnitz bestritten, ohne Beweise zu haben. Seehofer hatte an Maaßen festgehalten und ihn zwar als Behördenchef abgesetzt, ihn aber als Staatssekretär ins Innenministerium geholt, womit einer Beförderung einhergeht. Als Minister darf er über die Besetzung von Staatssekretären selbst entscheiden.