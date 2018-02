Schulz' Problem wurde, dass er unbedingt einen Kabinettsposten wollte. Obwohl er einen Tag nach der Wahl, am 25. September, gesagt hatte: "Ganz klar, in ein Kabinett Merkel werde ich nicht eintreten." Spätestens bei den Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen wurde jedoch deutlich, dass er seine Meinung mittlerweile geändert haben musste. Ausführlich sprach er jedesmal in die Mikrofone über die Fortschritte in der Europapolitik, was dort getan werden müsse und was man erreicht habe. Sein Anspruch auf das Ministeramt im Auswärtigen Amt war noch nicht einmal besonders gut versteckt.