Auf die Frage, ob Parteichef Martin Schulz in ein Kabinett Merkel eintreten könne, obwohl er das vor der Wahl ausgeschlossen hat, sagte Nahles: "Wir haben über diese Frage nicht miteinander geredet. Ich kann ihnen nur sagen, dass am Ende erst über die Frage entschieden wird, und ich möchte, dass auch in keinster Weise die Reihenfolge verschoben wird." Man müsse erst Klarheit über die Inhalte schaffen und am Ende entscheiden, wer wie unter welchen Bedingungen in die Regierung gehe. Das ist das, was man gemeinsam verabredet habe, so Nahles abschließend.