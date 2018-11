Wir machen die Zukunft und das, was wir uns vorgenommen haben, nicht davon abhängig, was jetzt entschieden wird in der Union. SPD-Chefin Andrea Nahles

Nahles erklärte, die SPD strebe bis zum 14. Dezember einen Klärungsprozess in der Großen Koalition an. Es solle geklärt werden, wie es konkret im Stil als auch bei konkreten Projekten weitergehe. In der aktuellen Klausur sei eine ernsthafte Diskussion über den Ausstieg aus der GroKo "kein Thema" gewesen, so Nahles.



Mit Blick auf das Rennen in der CDU um den Parteivorsitz und ob das eine Rolle für ihre Politik spiele, betonte Nahles: "Wir machen die Zukunft und das, was wir uns vorgenommen haben, nicht davon abhängig, was jetzt entschieden wird in der Union." Die Arbeit der schwarz-roten Koalition war in den vergangenen Monaten von Konflikten begleitet. Dazu zählte auch ein schwerer Streit zwischen der CDU und CSU über die Migrationspolitik.