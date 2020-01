Mölling: Es dauert enorm lange, bis solche Stabilisierungseinsätze Erfolg zeigen. Die Irak-Mission ist noch relativ jung, von daher ist es schwer zu sagen, ob sie ein Erfolg oder ein Misserfolg ist. Die Frage ist, was ist die Alternative? In der Region mehr zur Stabilisierung beizutragen, ist schwer möglich. Dazu ist der militärische und politische Wille nicht da. Die Irak-Mission ist aber ja nur ein Puzzlestück im Kampf gegen den Islamischen Staat. Und daran haben wir großes Interesse. Denn gibt es diesen Kampf nicht mehr, spüren wir die Folgen in Deutschland und in Europa. Durch ansteigende Konflikte in der Region hätten wir einen größeren Zustrom von Flüchtlingen und mehr IS-Kämpfer in Deutschland.