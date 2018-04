Marc Frings: Der "Marsch der Rückkehr" am vergangenen Freitag war ein von langer Hand geplanter Protest zum "Tag des Bodens" - eine gewaltfreie Initiative der Zivilgesellschaft in Gaza. Die Hamas ist im letzten Moment auf den rollenden Zug aufgesprungen und hat sich aktiv in die Vorbereitung eingebracht. Das besondere Momentum - eine friedliche Bewegung, die gegen Missstände demonstriert - ist so verloren gegangen. Mit Hamas als Partner lässt sich dieser Gedanke nicht aufrechterhalten. Die Fortsetzung der Proteste muss man im Kontext der Ereignisse der letzten Woche sehen. Ohne die letzte Eskalation wäre es sicherlich nicht noch einmal zu solch groß angelegten Protesten gekommen.