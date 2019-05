US-Präsident Donald Trump. Archivbild

Quelle: Alex Brandon/AP/dpa

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will gemeinsam mit Bahrain auf einer Konferenz für wirtschaftliche Investitionen in den Palästinensergebieten werben. Das Treffen in Bahrains Hauptstadt Manama sei Teil des Friedensplans für den Nahostkonflikt, hieß es aus dem Weißen Haus.



Details zu den Teilnehmern blieben zunächst unklar. Die Palästinenser hatten den Plan bereits im voraus kategorisch abgelehnt. Bei Israels rechtskonservativer Regierung erhält Trumps Nahostpolitik viel Beifall.