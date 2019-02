Niels Annen vertritt Deutschland bei der Konferenz in Warschau.

Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

An der von den USA und Polen organisierten Nahost-Konferenz in Warschau wird für Deutschland der Staatsminister im Außenamt, Niels Annen, teilnehmen. Das sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Außenminister Heiko Maas (SPD) reist nicht nach Warschau.



Es wurde erwartet, dass mehrere westeuropäische Außenminister der Veranstaltung am 13. und 14. Februar fernbleiben. Nach Angaben des Warschauer Außenministeriums werden bei dem Treffen aber alle EU-Mitgliedstaaten vertreten sein.