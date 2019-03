Explosion nach einem israelischen Luftangriff in Gaza.

Quelle: Mohammed Talatene/dpa

Der Konflikt zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas schaukelt sich trotz Verkündung einer einseitigen Waffenruhe hoch. Militante Palästinenser feuerten in der Nacht rund 30 Raketen ins israelische Grenzgebiet, wie ein Armeesprecher in Tel Aviv mitteilte.



Israels Luftwaffe setzte im Gegenzug Angriffe auf Ziele in dem Palästinensergebiet fort. Ein Hamas-Sprecher hatte am Montagabend eine Waffenruhe verkündet. Dafür gab es jedoch von israelischer Seite keine Bestätigung.