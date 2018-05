Israelischer Panzer an der Grenze zum Gazastreifen. Archivbild Quelle: Gil Cohen Magen/XinHua/dpa

Die israelische Luftwaffe hat in der Nacht im Gazastreifen Stellungen der radikalislamischen Hamas angegriffen. Das berichteten palästinensische Sicherheitskreise. Berichte über Verletzte oder Tote gibt es bisher nicht.



Zuvor hatten vier palästinensische Jugendliche am Samstag den Grenzzaun zu Israel durchschnitten und einen israelischen Soldaten angegriffen. Darüber hinaus war Berichten zufolge ein an einem Lenkdrachen befestigter Brandsatz vom Gazastreifen nach Israel gesteuert worden.