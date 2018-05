Israelisches Militärfahrzeug an der Grenze zum Gaza-Streifen. Quelle: Ilia Yefimovich/dpa

Israels Luftwaffe hat einen Posten der im Gazastreifen herrschenden Hamas in Grenznähe angegriffen. Es handele sich um die Reaktion auf Angriffe militanter Palästinenser mit Lenkdrachen auf israelisches Gebiet, teilte die Armee mit. Die Drachen hätten Brandbomben transportiert. Die Angreifer hätten dabei den Hamas-Posten genutzt.



In den vergangenen Wochen waren bei solchen Angriffen mit Lenkdrachen mehrfach Felder im Süden Israels in Brand gesetzt worden. Es entstand hoher Sachschaden.