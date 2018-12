Am Donnerstagnachmittag versuchte ein Palästinenser nach Armeeangaben, mit seinem Auto israelische Soldaten in Al-Bireh nahe Ramallah zu überfahren. Ein Soldat sei leicht verletzt worden. Sicherheitskräfte hätten auf den Fahrer geschossen. Das Gesundheitsministerium in Ramallah bestätigte den Tod des Fahrers. Nach palästinensischen Medienberichten handelte es sich um einen 60-Jährigen, der in Panik geraten war und aus Versehen auf die Soldaten zufuhr. Zuvor war es demnach zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten in Al-Bireh gekommen.