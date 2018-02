Sarif zeigte sich davon unbeeindruckt: In seiner Erwiderung charakterisierte er Netanjahus Auftritt als "komödiantischen Zirkus, der keiner Antwort würdig" sei. Er warf dem israelischen Regierungschef Kriegstreiberei vor. Nicht sein Land trete in der Region als Aggressor auf. Vielmehr setze Israel auf "Aggression als Politik seinen Nachbarn gegenüber", sagte Sarif. Sein Land strebe keinesfalls die regionale Hegemonie an und beschränke seine außenpolitischen Interessen auf die Golfregion."Routine-Bombardierungen in Syrien"



Sarif bezeichnete Israel als Aggressor, der sich als Opfer stilisiere. Auf Israels Konto gingen "massenhafte Repressionen gegen seine Nachbarn, tägliche Übergriffe in Syrien und Libanon, beinahe schon Routine-Bombardierungen in Syrien", sagte Sarif. "Und wenn die Syrer mal den Mumm haben, einen seiner Kampfjets abzuschießen, dann wird das gleich als Katastrophe hingestellt."